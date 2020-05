Covid-19

O Santander Totta tem 80 mil clientes com moratórias no pagamento dos créditos, disse hoje o presidente executivo do banco, Pedro Castro e Almeida, em conferência de imprensa.

Segundo o responsável, as moratórias de crédito dos clientes do banco representam uma "injeção de liquidez às famílias e empresas de 1.000 milhões de euros", uma vez que é esse o valor que os clientes com empréstimos com moratórias (particulares e empresas) teriam de pagar em capital e juros até setembro (quando terminam as atuais moratórias).

No total, os créditos aderentes às moratórias têm um valor (ao longo de toda a vida do empréstimo) de 9.000 milhões de euros.