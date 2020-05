Covid-19

A diretora regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para África, Matshidiso Moeti, alertou hoje para o agravamento que a covid-19 está a provocar na situação alimentar no continente africano, onde mais de 200 milhões de pessoas estão subnutridas.

Durante uma conferência de imprensa online, em que participaram peritos da OMS, do Ruanda e do Programa Alimentar Mundial (PAM), sobre a covid-19 em África, Matshidiso Moeti considerou a situação alimentar no continente "uma questão urgente".

"A pandemia de covid-19 está a agravar a situação", disse.