Covid-19

O número de incidentes registados pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) em março subiu 176% face ao mês homólogo de 2019, para 138, de acordo com o boletim do Observatório de Cibersegurança hoje divulgado.

Segundo o boletim, assistiu-se a um aumento de 176% "se compararmos março de 2019 com março de 2020 no número de incidentes registados pelo CERT.PT [serviço do CNCS que coordena a resposta a incidentes], de 50 para 138".

De fevereiro, período pré-pandemia, para março registou-se um aumento de 84% do número de incidentes registados, de 75 para 138.