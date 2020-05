Covid-19

O município de Manteigas, no distrito da Guarda, pretende ser uma alternativa às praias do litoral, devido às limitações causadas pela pandemia da covid-19, e tenciona captar turistas para o território.

O presidente da autarquia, Esmeraldo Carvalhinho, disse hoje à agência Lusa que o município, que se situa na Serra da Estrela, decidiu fortalecer a promoção das potencialidades locais, para captar visitantes nos próximos meses.

"Face à situação que se vive neste momento no país, não haverá grandes possibilidades de se fazer turismo nas praias e o nosso território, com espaços abertos, no âmbito do denominado turismo de natureza, pode ser uma alternativa às famílias impedidas de fazer praias no litoral", disse.