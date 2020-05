Covid-19

O presidente executivo do Santander Totta disse hoje, em conferência de imprensa, que espera que as moratórias nos pagamentos dos créditos sejam estendidas mais seis meses face à incerteza da economia.

"Acredito que sim, espero que sim, principalmente se tivermos em conta que a economia não estará a crescer em 30 de setembro, que os níveis de incerteza são muito grandes", afirmou Pedro Castro e Almeida, na conferência de imprensa à distância de apresentação dos resultados do banco no primeiro trimestre (lucros de 118,9 milhões de euros, menos 13,4% do que no mesmo período de 2019).

O responsável considerou mesmo que "o mais provável é ter nova moratória por mais seis meses para famílias e empresas", até março de 2021, e que isso já foi discutido com o Ministério da Economia, que está a analisar o tema.