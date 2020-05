Covid-19

Um estudo da Universidade Católica revelou hoje que, entre 06 e 11 de maio, dos 4% de trabalhadores que estavam em assistência à família, 13% em 'lay-off' e 10% sem atividade, a maioria são mulheres.

De acordo com a segunda parte do estudo "Covid-19 e os Portugueses - A vida em tempo de quarentena", realizado pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica Portuguesa para a RTP, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Católica Lisbon e a Universidade Católica Portuguesa, entre os dias 06 e 11 de maio, 42% dos portugueses que estavam a trabalhar antes da crise estavam nos locais de trabalho a tempo inteiro, 7% a tempo parcial, 16% estavam em teletrabalho (em abril eram 23%), 4% em assistência à família, 13% em 'lay-off', 8% desempregados e 10% disse estar sem atividade.

"Elas, mais do que eles, na assistência à família, em 'lay-off' e sem atividade. Eles, mais do que elas, a manter as mesmas funções nos mesmos locais", concluiu o estudo.