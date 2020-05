Covid-19

O tráfego na rede da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens (APCAP) cedeu 11% no primeiro trimestre para 12.951 veículos por dia, impactado pela pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

"A rede APCAP registou uma quebra acentuada no tráfego do primeiro trimestre do ano, de 11%, com a última quinzena do mês de março a penalizar os dados globais devido à pandemia de covid-19. Os primeiros dois meses do ano registaram um crescimento de 5%", indicou, em comunicado, a associação.

A rede da APCAP compreende uma extensão de 3.580 quilómetros, pelo que a redução verificada de 14.534 veículos por dia para 12.951 traduz-se em menos 515 milhões de quilómetros percorridos.