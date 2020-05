Covid-19

As Nações Unidas lamentaram hoje "profundamente" a expulsão pelo Burundi de quatro peritos da Organização Mundial de Saúde (OMS) encarregados de aconselhar o Governo sobre o surto da covid-19, alguns dias antes das eleições presidenciais de 20 de maio.

A Comissão de Inquérito das Nações Unidas sobre o Burundi "lamenta profundamente a recente decisão do Governo do Burundi de declarar 'persona non grata' o representante da OMS no país e três dos seus peritos", lê-se numa declaração.

A Comissão, encarregada desde 2016 de investigar as violações dos direitos humanos cometidas no país da África Oriental, reiterou também a sua "preocupação" com a "decisão das autoridades burundesas de não aplicar as recomendações de distanciamento social", numa altura em que os comícios eleitorais atraem milhares de pessoas.