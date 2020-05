Covid-19

As autoridades iranianas declararam-se hoje preocupadas com possíveis focos de infeção do novo coronavírus em pelo menos três províncias do país, ao anunciarem 71 novos mortos e mais de 1.800 casos nas últimas 24 horas.

Com 114.533 casos, incluindo 6.854 mortos, segundo os dados anunciados hoje pelo Ministério da Saúde, o Irão é o país mais afetado pela pandemia da covid-19 no Médio Oriente.

"A situação é semelhante à dos últimos dias (na maioria das províncias), com exceção do Khuzestan (sudoeste), que continua crítica, e poderá também ser crítica no Khorassan do Norte" no nordeste do país, declarou o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianuche Jahanpur.