Covid-19

O Ministério do Interior da Guiné-Bissau anunciou hoje o reforço do patrulhamento das estradas e vias públicas de todas as localidades do país, depois do prolongamento do estado de emergência e de imposto o recolher obrigatório.

"Os agentes das forças e serviços de segurança nacional reforçam a partir de hoje as patrulhas nas estradas, ruas e vias públicas de todas as cidades e localidades do território nacional para seguimento do cumprimento na íntegra das ordenações do estado de emergência vigente", referiu o Ministério do Interior em comunicado hoje divulgado.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prolongou na segunda-feira, pela terceira vez desde março, o estado de emergência na Guiné-Bissau até 26 de maio e impôs o recolher obrigatório, na sequência do aumento de infeções por covid-19 no país.