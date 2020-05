Incêndios

O distrito de Viseu conta este ano com mais 63 operacionais afetos ao dispositivo de combate aos incêndios do que em 2019, nos meses de julho a setembro, época que envolve mais meios, disse hoje o comandante operacional distrital.

"Comparativamente com o ano de 2019, temos mais 63 operacionais. No ano anterior tivemos 776 e, em 2020, temos 839, dos quais 303 bombeiros. Em termos aéreos, o distrito de Viseu terá seis meios no nível de maior empenhamento", anunciou o comandante operacional distrital (Codis) de Viseu, numa videoconferência.

Miguel Ângelo David especificou que "o aeródromo em Viseu, desde o dia 01 de maio, tem dois aviões anfíbios, receberá hoje o helicóptero e receberá o avião de avaliação e reconhecimento. Santa Comba Dão já tem o helicóptero ligeiro e Armamar terá, em junho, um helicóptero ligeiro, num total de seis até 15 de outubro".