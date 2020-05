Covid-19

Três analistas ouvidos pela Lusa mostram-se prudentes na previsão do PIB nacional no primeiro trimestre, com a análise a ir de uma recessão de 2,7% até aos 5% em termos homólogos ou mesmo à opção de não apresentar números.

De acordo com o analista Pedro Amorim, da corretora Infinox, a recessão em termos homólogos (comparada com o mesmo período de 2019) no primeiro trimestre de 2020 poderá ir dos 3% aos 5%, e Nuno Mello, da corretora XTB, estima uma quebra de 2,7%.