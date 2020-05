Covid-19

As autoridades vão reforçar a vigilância nas saídas dos comboios na estação do Espadanal, em Azambuja, para evitar aglomerações de passageiros e prevenir o contágio da covid-19, disse hoje à agência Lusa o presidente do município.

Em declarações à Lusa, Luís de Sousa (PS) referiu que esta é uma das medidas estabelecida após uma reunião ocorrida esta manhã e que juntou a Câmara de Azambuja, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, o coordenador regional para a resposta à pandemia, Duarte Cordeiro, responsáveis das empresas CP - Comboios de Portugal e Infraestruturas de Portugal (IP) e empresários.

Esta reunião, que se realizou por videoconferência, serviu para discutir as condições de transporte dos passageiros que trabalham nas empresas de logística de Azambuja, no distrito de Lisboa, devido aos casos da covid-19.