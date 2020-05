Actualidade

Cidadãos de Vila Nova de Poiares entregaram hoje à Câmara local uma petição com 700 assinaturas a exigir a saída do município da Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior (APIN).

"A adesão à APIN foi feita nas costas do povo e foi uma decisão demasiado importante para que não tivesse uma ampla discussão com a população, ainda mais sendo um contrato com duração de 30 anos", período em que "a água pode ser privatizada", refere em comunicado o Movimento Espontâneo de Cidadãos (MEC) de Poiares, no distrito de Coimbra.

O movimento realça que a APIN "entrou em funcionamento em janeiro de 2020 e (...) só tem feito disparates".