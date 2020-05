Covid-19

A primeira edição do festival internacional de hip hop Rolling Loud, marcada para Portimão, no Algarve, nos dias 8 a 10 de julho, foi adiada para 2021, de 6 a 8 de julho, anunciaram hoje os promotores.

Esta seria a primeira edição na Europa daquele que é considerado um dos maiores festival de hip hop, surgido em Miami, em 2015, e que entretanto se estendeu à Califórnia e a Nova Iorque.

Em comunicado, a organização afirma estar a seguir "a diretiva do governo português de 7 de maio de 2020, que proíbe eventos de grande escala no país até 30 setembro", revelando que "todos os bilhetes comprados" para este ano "permanecem válidos para as novas datas".