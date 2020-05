Covid-19

Várias instituições do concelho da Marinha Grande uniram-se no projeto 'Todos Pela Marinha - Marinha Por Todos', para apoiar famílias que ficaram sem recursos financeiros, em resultado da pandemia da covid-19.

Com a colaboração do Rotary Club da Marinha Grande, o projeto 'Todos Pela Marinha' pede donativos para apoiar quem precisa, nomeadamente famílias que, de repente, ficaram sem emprego e em "grande fragilidade económica", explica uma nota do Rotary Club.

Através da página todospelamarinha.com é possível ajudar e ser ajudado, através da informação de oferta de bens ou de um registo de pedido de apoio.