Covid-19

A pandemia de covid-19 deve levar a uma redução de quase 100 mil milhões de euros nas receitas fiscais alemãs este ano, segundo uma estimativa publicada hoje pelo ministro das Finanças, Olaf Scholz.

"Em comparação com a estimativa de outubro, espera-se que a entrada de impostos fique 98,6 mil milhões de euros abaixo do esperado", indicam os peritos do ministério em comunicado. Essa redução deverá ser de cerca de 44 mil milhões de euros para o Estado federal, de 35 mil milhões para os estados regionais e de 15,6 mil milhões para as autarquias.

A nova estimativa é de 717,8 milhões de euros de receitas fiscais em 2020 contra 799,3 mil milhões alcançados em 2019.