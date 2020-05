Covid-19

A liga ucraniana de futebol, que está suspensa desde março devido à pandemia de covid-19, vai ser retomada em 30 de maio, informou hoje o Dínamo de Kiev, através do sítio oficial na internet.

De acordo com a nota divulgada pelo segundo classificado da prova, as nove jornadas que faltam disputar serão realizadas à porta fechada, à semelhança do que vai suceder com a maioria dos campeonatos europeus que forem retomados.

Esta decisão surge depois de, na segunda-feira, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelenski, ter anunciado uma redução das medidas de restrição no combate à pandemia em vigor no país a partir de 22 de maio.