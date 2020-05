Covid-19

O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais no distrito de Coimbra, hoje apresentado, inclui medidas face à pandemia da covid-19, sem comprometer a operacionalidade dos meios e garantindo a sua segurança, disse o comandante operacional distrital.

Durante a apresentação à comunicação social, realizada hoje por videoconferência, Carlos Luís Tavares enfatizou a "aposta" no pré-posicionamento territorial de meios de combate a incêndios, habitualmente localizados em quartéis de bombeiros, mas cuja constituição, será, no entanto, alterada devido à pandemia do novo coronavírus.

"Não vamos utilizar grupos de combate [com 24 bombeiros], mas sim brigadas de combate [com 12 bombeiros, metade dos elementos do grupo], para não ter tanta gente agrupada", explicou o comandante operacional distrital (Codis).