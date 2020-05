Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda afirmou hoje que o compromisso do ministro das Finanças é elaborar o Orçamento Suplementar, que será apresentado em junho, mas remeteu para o primeiro-ministro esclarecimentos sobre o futuro de Mário Centeno.

Catarina Martins deixou esta referência sobre Mário Centeno em declarações aos jornalistas, após ter sido recebida pelo primeiro-ministro, António Costa, em São Bento.

"Tanto quanto me é dado a perceber, Mário Centeno irá fazer Orçamento Suplementar. Será esse o compromisso que tem. Mas o mais importante é travar injeções [financeiras] para a Lone Star, travar os bónus no Novo Banco e proteger o erário público", declarou a coordenadora do Bloco de Esquerda.