Covid-19

A Madeira não registou hoje qualquer novo caso positivo da covid-19, o que acontece pelo oitavo dia consecutivo, mantendo os 90 infetados e reportando mais quatro doentes recuperados, informou o Instituto da Administração da Saúde (IASAUDE).

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado hoje em comunicado pela autoridade de saúde regional, os novos quatro casos recuperados são duas pessoas residentes no concelho do Funchal e outros dois em Câmara de Lobos, o que totaliza um total de 59 situações de recuperação.

Neste momento, existem 31 casos de infeção ativos no arquipélago que estão a ser seguidos pelas autoridades de saúde, mas não têm "necessidade de cuidados hospitalares", menciona.