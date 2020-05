Covid-19

O vice-diretor do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Rio Minho insistiu hoje na necessidade de abertura de novas passagens na fronteira entre o Norte de Portugal e a Galiza para "aliviar" os "prejuízos" causados aos trabalhadores transfronteiriços".

"Este é um constrangimento enorme. Não queremos que seja um aliviar das medidas de segurança de saúde pública, mas se elas são garantidas com a fronteira entre Valença e Tui, também entendemos ser possível com a abertura de mais dois a três novos pontos de passagem noutros locais, ainda que limitados no tempo, de manhã e à tarde, para a passagem destes trabalhadores transfronteiriços. Aliviaria muito as nossas relações comerciais e empresariais", afirmou, hoje à Lusa, Fernando Nogueira.

As fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha vão continuar encerradas até às 00:00 de 15 de junho devido à pandemia da doença covid-19, segundo a resolução de Conselhos de Ministros publicada, na quarta-feira, em Diário da República.