Actualidade

As obras do novo Centro de Mobilidade e Transportes de Viseu arrancam este mês e vão desenvolver-se em duas fases, anunciou hoje o presidente da Câmara, Almeida Henriques.

Em declarações aos jornalistas, Almeida Henriques explicou que, na reunião do executivo camarário de hoje, foi aprovada "uma proposta de trabalhos preparatórios no valor de cerca de 25 mil euros, que permitem lançar a obra no terreno".

"Depois do visto do Tribunal de Contas, estamos em condições de avançar com esta obra. Durante a segunda quinzena de maio, as máquinas começarão a movimentar-se", avançou o autarca.