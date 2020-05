Actualidade

A Marinha Portuguesa vai reabrir os seus equipamentos culturais na próxima segunda-feira, 18 de maio, Dia Internacional dos Museus, como o Museu de Marinha e o Aquário Vasco da Gama, anunciou hoje este ramo das Forças Armadas.

A Fragata D. Fernando II e Glória, atracada no cais fluvial de Cacilhas, em Almada, a Biblioteca Central de Marinha, na Junqueira, em Lisboa, vão reabrir na próxima segunda-feira, assim como o Aquário Vasco da Gama, no Dafundo, concelho de Oeiras, e do Museu de Marinha, no Mosteiro dos Jerónimos, também em Lisboa.

Estes equipamentos vão ter visitas gratuitas até ao dia 20, celebrando o Dia Internacional dos Meus (18 de maio) e o Dia de Marinha (20 de maio).