Covid-19

A proposta de lei do Governo relativa à proibição, até 30 de setembro, da realização de "festivais e espetáculos de natureza análoga", foi hoje aprovada na generalidade, no parlamento, seguindo agora para discussão na comissão de Cultura.

A proposta, que define que os "festivais e espetáculos de natureza análoga", marcados até 30 de setembro, só serão permitidos com lugares marcados e regras de distanciamento, bem como as regras de reembolso, foi hoje aprovada na generalidade com os votos a favor do PS e do PAN. A deputada não inscrita Joacine Katar Moreira votou contra, fazendo depois uma declaração de voto, e os restantes partidos (PCP, BE, PEV, PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal) abstiveram-se.

O documento, apresentado pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, "altera o regime anteriormente aprovado, que estabeleceu regras especiais para o reagendamento e cancelamento de eventos de natureza cultural e artística", no âmbito do estado de emergência.