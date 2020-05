Covid-19

O Conselho do Governo Regional da Madeira aprovou hoje a realização de quatro viagens semanais, em ambos os sentidos, entre o Funchal e o Porto Santo.

Atualmente, realizam-se três viagens por semana entre a Madeira e o Porto Santo, às segundas-feiras, quintas-feiras e sábados, no âmbito das medidas do Governo Regional de luta contra a covid-19.

As viagens realizar-se-ão às segundas, quintas, sábados e domingos, ficando a lotação do navio, no que concerne exclusivamente aos passageiros, limitada a dois terços da sua capacidade máxima e devendo o operador salvaguardar o cumprimento do plano de contingência definido para a sua área de atividade.