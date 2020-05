Actualidade

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) reconheceu hoje o "esforço" do Comité Olímpico Internacional (COI) ao apoiar o Movimento Olímpico com 140 milhões de euros, porém, espera que o governo português também ajude o desporto.

"Em princípio é uma boa notícia. Não tenho noção da dimensão do problema à escala global. Não tenho como avaliar se a dotação financeira é suficiente para fazer face às realidades. Ainda não sei critérios para esse apoio, como se vai traduzir relativamente aos comités olímpicos nacionais", disse José Manuel Constantino.

Em declarações à agência Lusa, o dirigente comentava as medidas hoje anunciadas pelo COI de 140 milhões de euros a distribuir pelos comités olímpicos nacionais e as federações internacionais, além de 600 milhões para a organização de Tóquio2020, adiada para 2021, de 23 de julho a 08 de agosto.