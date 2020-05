Actualidade

A Prisa, através da sua subsidiária Vertix SGPS, passou a deter 64,47% do capital da Media Capital, na sequência da venda de 30,22% ao empresário Mário Ferreira, anunciou hoje a dona da TVI.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Vertix, detida a 100% pelo grupo espanhol Prisa, refere que na data da assinatura do contrato, a Pluris, empresa de Mário Ferreira, comprou 25.539.883 ações da Media Capital, correspondentes a 30,22% do capital.

Com a transferência daquele bloco de ações, a Vertix passou a deter "54.487.724 ações representativas de 64,47% do capital da empresa".