O acordo parassocial acordado entre a Vertix (Prisa) e a Pluris Investments, de Mário Ferreira, sobre a Media Capital obriga que as partes mantenham as ações na Media Capital "até 31 de dezembro", foi hoje divulgado.

A Prisa, que detém 100% da Vertix, anunciou hoje que o empresário Mário Ferreira comprou 30,22% da Media Capital, dona da TVI, através da Pluris Investments, numa operação realizada por meio da transferência em bloco das ações por 10,5 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta noite, a Media Capital refere que foi notificada pela Vertix SGPS acerca do acordo parassocial com a Pluris Investments relativamente à dona da TVI, que inclui a procura de novos investidores e um período de bloqueio ('lock-up'), entre outros pontos.