Covid-19

A petrolífera Petrobras, maior empresa do Brasil, perdeu 48,5 mil milhões de reais (7,7 mil milhões de euros) no primeiro trimestre de 2020, valor muito superior ao lucro líquido recorde registado em 2019.

O desempenho trimestral foi divulgado quinta-feira pela empresa estatal, com valores que contrastam com os atingidos em todo o ano passado, quando a petrolífera registou um lucro de 40,1 mil milhões de reais (6,3 mil milhões de euros), o maior de sua história, que desapareceu nos três primeiros meses deste ano devido à queda dos preços do petróleo e à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus.

A Petrobras atribuiu as altas perdas no primeiro trimestre a um reajuste contabilístico efetuado no valor dos seus ativos, para os adaptar à crise histórica causada pela forte queda na procura mundial e nos preços do petróleo, assim como pela forte desvalorização do real contra o dólar.