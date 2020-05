Covid-19

O México registou 257 mortos e 2.409 infetados nas últimas 24 horas, elevando para 4.477 o número de óbitos e para 42.595 o total de contágios com a covid-19, segundo dados oficiais.

"Superámos a barreira de dois mil casos num único dia", salientou o diretor de Epidemiologia do Governo do México, José Luis Alomía, ao apresentar o relatório técnico do coronavírus no país, esta quinta-feira.

A taxa de contágio cresceu 6% nas últimas 24 horas.