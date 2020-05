Covid-19

O Presidente brasileiro pediu na quinta-feira a empresários que "joguem pesado" contra o governador do estado de São Paulo, João Doria, que defende o isolamento social como medida para conter a disseminação do novo coronavírus.

"Um homem está a decidir o futuro de São Paulo. Está a decidir o futuro da economia do Brasil. Os senhores [empresários], com todo o respeito, têm de chamar o governador e jogar pesado, jogar pesado, porque a questão é séria. É guerra", disse Jair Bolsonaro, forte opositor do isolamento social, durante uma videoconferência com empresários e com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

João Doria, com quem Bolsonaro se tem confrontado nos últimos meses, impôs um confinamento parcial - como encerramento de comércios não essenciais -, no final de março aos cerca de 46 milhões de cidadãos daquele que é o estado mais rico e populoso do Brasil, e que se estenderá até 31 de maio.