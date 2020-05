Venezuela

Um incêndio, precedido por várias explosões, paralisou quinta-feira o Sistema TUY II, que abastece de água a cidade de Caracas, agravando o deficiente sistema de bombagem que, nos últimos meses, tem motivado protestos na capital.

O incêndio, que as autoridades atribuem a sabotagem, ocorreu na estação de bombagem Nº 20 em Taguasita, Santa Lucía del Tuy, no estado venezuelano de Miranda (60 quilómetros a sul de Caracas) e destruiu parcialmente a sala de interruptores.

Segundo o engenheiro Carlos Madrid, coordenador da empresa estatal Hidrocapital, as explosões e o incêndio ocorreram quando um operador realizava manobras de arranque do grupo quatro do sistema hidráulico.