A Advocacia-Geral da União (AGU) brasileira enviou na quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) partes de uma conversa entre o Presidente e ministros, na qual o mandatário se queixa de falta de informações da Polícia Federal.

Num parecer enviado ao STF, ao qual a imprensa brasileira teve acesso, a AGU, órgão que defende o Executivo em processos judiciais, manifestou-se a favor da retirada do sigilo do vídeo de uma reunião ministerial ocorrida em 22 de abril, mas apenas dos trechos em que há intervenções de Jair Bolsonaro.

"Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a Polícia Federal (PF) que não me dá informações; eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações; a Abin [Agência Brasileira de Inteligência] tem os seus problemas, tem algumas informações, só não tem mais porque tá faltando realmente (...) aparelhamento. Não podemos viver sem informação", disse Bolsonaro no documento enviado pela AGU, e citado pelos 'media' locais.