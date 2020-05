Covid-19

Os partidos brasileiros Rede Sustentabilidade e Cidadania entraram quinta-feira com duas ações no Supremo Tribunal Federal para suspensão da medida provisória publicada pelo Presidente que isenta de punição funcionários públicos por atos praticados durante a pandemia.

Em causa está uma medida provisória assinada por Jair Bolsonaro, e publicada na quinta-feira no Diário Oficial da União, que isenta os funcionários públicos da responsabilidade nas esferas "civil e administrativa" por atos praticados durante a crise do novo coronavírus.

Com a medida, os agentes públicos do país somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se cometerem "fraudes" ou um "erro grave" em atos relacionados com medidas de resposta à emergência sanitária e ao combate dos impactos económicos e sociais provocados pela pandemia de covid-19.