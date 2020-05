Covid-19

As autoridades da Colômbia reforçaram as medidas de combate à covid-19 na fronteira com o Brasil, na véspera da cimeira entre os dois países para discutir a crise pandémica na Amazónia, agendada para hoje.

"Devemos fortalecer os corredores fronteiriços, onde mais uma vez nos encontramos numa situação que pode tornar-se crítica, tendo em conta as diferenças que temos do ponto de vista do controlo epidemiológico com os nossos vizinhos, como é o caso do Brasil nos pontos de fronteira", disse na quinta-feira o Presidente colombiano, Ivan Duque, em declarações citadas pela agência de notícias Efe.

Na noite de quinta-feira, o ministro do Interior colombiano ordenou também o encerramento de todas as atividades na fronteira com o Brasil, "à exceção das estritamente necessárias para a saúde, abastecimento e serviços essenciais".