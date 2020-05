Covid-19

O Governo e os parceiros sociais voltam a reunir-se hoje para avaliar o impacto da crise causada pela pandemia covid-19, uma reunião que contará com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

As quatro confederações patronais - a CIP - Confederação Empresarial de Portugal, as confederações do Comércio e Serviços (CCP), do Turismo (CTP) e dos Agricultores (CAP) - pediram esta semana ao Governo o reforço das medidas de apoio para a nova fase da retoma da atividade.

As confederações patronais consideram as atuais medidas insuficientes e querem o prolongamento do 'lay-off' simplificado e a extensão das linhas de crédito, entre outros apoios.