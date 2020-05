Actualidade

A Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC) insistiu hoje na necessidade do autoexame para detetar eventuais sinais pré-cancerosos e, no âmbito do Dia do Euromelanoma, recomenda o agendamento das teleconsultas com o médico de família.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da APCC, Osvaldo Correia, lembra que "é preciso ter muita atenção com os raios ultravioleta elevados em dias de temperaturas amenas e até nublados".

Alerta que o número de lesões na pele continua a aumentar e recorda que, na campanha do ano passado do Dia do Euromelanoma, que se assinala em Portugal a 20 de maio, mais de 1.300 pessoas foram rastreadas e foram detetados 6% de cancros de pele e 15% de lesões pré-cancro de pele.