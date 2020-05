Covid-19

O ex-Presidente brasileiro Lula da Silva teme um "genocídio" no país devido à oposição do atual chefe de Estado ao confinamento, e defendeu a sua destituição numa entrevista hoje divulgada pela agência de notícias France-Presse.

Na entrevista realizada por vídeo-conferência, esta quinta-feira, Luiz Inácio Lula da Silva acusou Jair Bolsonaro de praticar "muitas faltas graves" na gestão da crise provocada pela pandemia de covid-19.

"O Governo transforma as pessoas que estão preocupadas com o vírus em inimigos", lamentou. "Sou católico e rezo para que o povo brasileiro seja salvo de um genocídio provocado por Bolsonaro", declarou Lula da Silva, defendendo a destituição do atual Presidente.