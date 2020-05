Actualidade

Tolerância zero contra a discriminação de pessoas LGBTI e dos seus direitos humanos é o objetivo de uma campanha de sensibilização lançada hoje, com a consciência que "persistem muitas desigualdades e discriminação", também em contexto laboral.

"Aquilo a que nos propusemos foi fazer uma campanha que mobilizasse organizações não-governamentais (ONG) e figuras públicas e reforçasse a ideia dos direitos humanos", disse à Lusa a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro.

A campanha a campanha #DireitosLGBTISãoDireitosHumanos, que estará visível nas redes sociais, é lançada para assinalar o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, que se assinala no domingo, 17 de maio, e conta com um vídeo de apelo ao respeito pelos direitos das pessoas Lésbicas, Gay, Bissexuais, Transgénero e Intersexo (LGBTI), filmando por figuras públicas e representantes de ONG que trabalham com esta comunidade.