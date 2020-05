Actualidade

As editoras retomam os lançamentos no final de maio e início de junho, com novos romances de Julián Fuks e Djaimilia Pereira de Almeida, memórias da artista Patti Smith e uma nova tradução de "Eneida", entre outras novidades.

O mais recente romance do escritor espanhol Manuel Vilas, uma compilação de crónicas de Lídia Jorge e a segunda parte do romance "Como água para chocolate", da escritora mexicana Laura Esquivel, são outros lançamentos que marcam o regresso das editoras aos lançamentos editoriais, após uma suspensão determinada pela covid-19, embora a um ritmo mais reduzido e cauteloso.

"E, de repente, a alegria", o novo romance de Manuel Vilas, que se sucede ao premiado "Em tudo havia beleza (Ordesa)", é um dos livros que o grupo editorial Penguin Random House vai começar a fazer chegar às livrarias a partir de dia 19, neste caso editado pela Alfaguara.