Actualidade

Um juiz de instrução criminal pronunciou para julgamento o empresário acusado de mandar atear em 2019 dois incêndios num prédio do Porto para o poder vender livre de inquilinos e de que resultou a morte de um deles.

De acordo com fontes judiciais ouvidas hoje pela agência Lusa, o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto secundou a acusação do Ministério Público (MP), em despacho de pronúncia proferido na fase instrutória (pré-julgamento) e já remetido ao tribunal criminal de São João Novo, que, por sua vez, prevê julgar o caso a partir de junho.

Num processo com mais cinco arguidos, o empresário, de nacionalidade chinesa, foi acusado por seis crimes de homicídio qualificado (um consumado e cinco tentados), dois de incêndio (um consumado e outro tentado), um de extorsão tentada e outro de branqueamento de capitais.