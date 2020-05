Covid-19

A Ikea está a planear a reabertura de todas as suas lojas em Portugal em 01 de junho, mas a partir de segunda-feira os seus restaurantes vão abrir ao público com serviço 'take-away', foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Ikea que prevê a reabertura "de todos os seus espaços em Portugal - lojas e estúdios de planificação - já a partir do início do próximo mês, no dia 01 de junho, após o encerramento temporário provocado pelo surto de coronavírus".

Para preparar uma gradual reabertura em segurança das lojas físicas, acrescenta a cadeia de mobiliário e decoração, "já a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de maio, todos os restaurantes, lojas suecas e bistros das lojas Ikea, irão reabrir ao público".