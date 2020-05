Covid-19

Os embaixadores dos 27 Estados-membros junto da União Europeia alcançaram hoje um acordo político sobre o programa 'Sure', o novo instrumento temporário criado para salvaguardar postos de trabalho no quadro da crise da covid-19, anunciou o Conselho.

Este instrumento constitui uma das três "redes de segurança" do pacote de resposta de emergência à crise provocada pela pandemia da covid-19, e providenciará até 100 mil milhões de euros em empréstimos em condições favoráveis aos Estados-membros, para os ajudar a financiar aumentos súbitos e avultados da despesa pública relacionada com medidas de combate ao desemprego, como regimes nacionais de redução do tempo de trabalho.

Os Estados-membros que decidirem aceder a estes empréstimos podem declarar despesas desde 01 de fevereiro passado.