Violência doméstica

Uma mulher com cerca de 40 anos esfaqueou mortalmente hoje de madrugada o marido, no interior da residência do casal em Estarreja, no distrito de Aveiro, informaram fontes da GNR e dos Bombeiros.

Pelas 03:50 horas, bombeiros e GNR foram chamados ao local das agressões, na localidade do Beduído.

"Quando chegámos ao local, deparámos com um indivíduo no chão com uma facada", disse à Lusa o comandante dos Bombeiros de Estarreja, Joaquim Rebelo.