Moçambique/Ataques

O ministro do Interior de Moçambique, Amade Miquidade, disse hoje que as forças de defesa e segurança moçambicanas foram obrigadas a adaptar a sua estratégia e meios para enfrentarem os grupos armados que atacam no Norte do país.

Amade Miquidade falou da atuação das forças de defesa e segurança moçambicanas, quando respondia a perguntas das bancadas da Assembleia da República (AR) sobre a violência armada nas regiões centro e norte do país.

"A complexidade da atuação dos terroristas levou a um redimensionamento da estratégia e dos meios para os combater [no Norte]", declarou Miquidade.