Covid-19

A secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) afirma que cerca de 20% dos estabelecimentos já avisou que não terá condições para abrir segunda-feira, sendo o "grande constrangimento" a limitação da capacidade a 50%.

"O grande constrangimento e o ponto mais crítico tem que ver com a limitação da capacidade a 50%", disse Ana Jacinto hoje durante um 'webinar' organizado pela AHRESP para apresentação de um guia de boas práticas para o setor, que contou com a presença do secretário de Estado do Comercio Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres.

Os empresários esperam pelo decreto regulamentar do Governo, para saber, em definitivo, as restrições que terão na abertura dos seus estabelecimentos.