Redação, 15 mai 2020 (Lusa) - O montante dos novos créditos ao consumo caiu em março para 551,6 milhões de euros, uma redução de 15% face a fevereiro e de 10,6% face ao mesmo mês de 2019, segundo informação do Banco de Portugal.

O valor concedido em crédito ao consumo em março (551,6 milhões de euros) foi o mais baixo desde julho de 2017, de acordo com os registos do Banco de Portugal sobre a evolução dos novos créditos aos consumidores.

Por tipos de crédito, em março, o montante emprestado para crédito automóvel foi de 208,1 milhões de euros, menos 10,7% do que em fevereiro e menos 12% do que no mesmo mês de 2019.