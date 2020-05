Covid-19

A Quinta da Cruz - Centro de Arte Contemporânea de Viseu reabre na segunda-feira ao público com a instalação "I dreamt your house was a line", do artista contemporâneo Pedro Cabrita Reis, que chegou a estar prevista para março.

Segundo a Câmara de Viseu, a inauguração em 13 de março foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus. A partir de segunda-feira, quem quiser visitar a instalação terá de se inscrever previamente e utilizar máscara.

Esta será a primeira vez que o autor expõe a solo em Viseu.