Covid-19

Os bancos já receberam mais de 300 mil pedidos de moratórias no pagamento de créditos, indicou hoje a Associação Portuguesa de Bancos em audição no parlamento, no grupo de trabalho das comissões bancárias.

O secretário-geral da APB, Norberto Rosa, esteve hoje a ser ouvido pelos deputados do grupo de trabalho das comissões bancárias, numa audição que não foi transmitida em direto pela ARTV.

Em comunicado, a APB divulgou a intervenção inicial do seu responsável, segundo o qual os bancos "já registaram mais de 300 mil pedidos de moratórias que correspondem a créditos superiores a 25 mil milhões de euros", o que corresponde a mais de 10% do total do crédito concedido.